Сбербанк станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Сейчас госбанку принадлежит 75%, а 25% — «Яндексу». Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Bell. Также компании прекратят сотрудничество в другом совместном предприятии — «Яндекс.Маркете» (в него входит маркетплейс «Беру»), который, по данным The Bell, полностью перейдет «Яндексу». Сейчас банку и компании принадлежит по 45% «Маркета», еще 10% — у менеджмента сервиса.

В пресс-службе «Яндекса» изданию сказали, что компания рассматривает «возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях». В Сбербанке ответили, что «не комментируют рыночные слухи».