У председателя МГД Шапошникова, который задекларировал почти 2 млрд рублей за прошлый год, обнаружили еще 870 млн

У председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, который задекларировал почти 2 миллиарда рублей за прошлый год, обнаружили еще 870 миллионов. Эти деньги он внес в уставной капитал своей компании «Ваш консалтинг» в 2018 году, сообщает Фонд борьбы с коррупцией. Отмечается, что многие годы у фирмы нет выручки, а если есть, то она составляет около 50 тысяч рублей в год.

Откуда у чиновника появились такие деньги, не ясно, сказал в эфире «Эха Москвы» политик Алексей Навальный.

Как объяснил Шапошников, деньги он получил от продажи ценных бумаг, однако, что это за бумаги и откуда он взял деньги на их изначальную покупку, депутат не уточнил.