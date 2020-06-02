Суд назначил пять суток административного ареста Константину Фокину, задержанного на пикете в поддержку Ильи Азара

Преображенский суд Москвы назначил пять суток административного ареста Константину Фокину, задержанного на пикете в поддержку журналиста Ильи Азара. Ему зачтут одни сутки, которые он провел в отделении полиции, сообщил «Новой газете» адвокат правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Альдаев. Завтра он собирается обжаловать арест. По его словам, после двух с половиной часов совещаний судья признала Фокина виновным в неповиновении сотруднику полиции. Накануне активист пришел с плакатом к зданию Мосгорсуда, где рассматривали жалобу на арест Ильи Азара, и попытался приковать себя цепью к забору.

28 мая Тверской суд арестовал на 15 суток спецкора «Новой» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара за пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбудили сразу несколько уголовных дел. После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге начались акции в поддержку журналиста, которые сопровождались многочисленными задержаниями.

Одиночные пикеты продолжились и сегодня. Еще одним поводом для них стало убийство росгвардейцами в Екатеринбурге местного жителя, которого заподозрили в краже четырех рулонов обоев из магазина. На акции против полицейского насилия и в поддержку Азара на Петровке,38 были задержаны 24 человека.