В Улан-Удэ не достроили медцентр для заразившихся коронавирусом, о сдаче которого глава Бурятии рассказывал Путину

В Улан-Удэ не достроили многофункциональный медицинский центр для заразившихся коронавирусом, о сдаче которого в рекордные сроки глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал Владимиру Путину. Об этом сообщил «МБХ медиа» депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов. Цыренов 30 мая съездил на объект и снял видео, на котором видно, что в медцентре нет оборудования, внутри не отделаны стены. Цыренов прошел по коридору, где рабочие занимаются отделкой стен, прокладывают провода, и зашел в некоторые помещения, в которых также ничего не готово для приема пациентов.

По словам Цыренова, после того, как он обнародовал видео о госпитале, поступила информация от одного из строителей, что сейчас «на объекте ускорено наводят внешний лоск,» сказал Цыренов.