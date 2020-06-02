Россия потребовала от властей США принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам

Россия потребовала от властей США незамедлительно принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства. В нем отмечается, что «ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем». Москва возмущена жестоким обращением, которому подверглась продюсер информационного агентства «Sputnik» Николь Руссел со стороны полицейских в Вашингтоне, и расценивает это как недружественный шаг со стороны США. На Смоленской площади сообщили, что репортер «была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов», несмотря на то, что продемонстрировала пресс-карту и заявляла о своей принадлежности к СМИ. Дипломаты призвали профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент.