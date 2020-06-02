Ежегодная Национальная литературная премия «Большая книга» объявила шорт-лист XV сезона

На соискание премии выдвинули 294-е книги и рукописи из пятнадцати возможных, включенных в Длинный список, состоявший из 39 произведений, в числе которых одна биография. Как отметил председатель Совета экспертов прозаик Михаил Бутов, цитата «Список финалистов образовался вроде бы сам, как лист на дереве или цветок. В какой-то момент по совокупности мнений стало понятно, что он будет таким. Список демонстрирует тенденцию к языковой брутальности, совершенно не отменяет серьезности и глубины текста» — конец цитаты. В этом году появится в премии новая номинация «свежий взгляд» — литературные блогеры выберут в ней победителя. Автор, занявший первое место, получает вознаграждение в три миллиона рублей, второе – полтора, и третье – миллион.

Победителей «Большой книги» объявляют в конце года. Премия учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».