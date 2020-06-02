Следователь петербургского ФСБ отрицает давление на подозреваемого по делу «Сети»* Виктора Филинкова

Он утверждает, что допрос проходил по всем требованиям закона.

Старший следователь петербургского управления ФСБ Геннадий Беляев объяснил, что подозреваемый Виктор Филинков добровольно давал показания. На него никто не давил, а рядом был адвокат. Кроме того, Филинков сам расписался в протоколе допроса — подчеркнул Беляев. Напомним, ранее подсудимый говорил о пытках, во время которых другой оперативник, Константин Бондарев, якобы требовал от него выучить признание об участии в организации «Сеть»*. Она запрещена в России. Беляев рассказал, что Филинков не жаловался ему на избиения, хотя вспомнил, что у него была рана на подбородке. Других повреждений следователь не заметил. Он же передо мной не раздевался, уточнил Беляев. Защита привела доводы экспертов о том, что следствие копировало один и тот же текст в протоколы разных допросов. Однако Беляев сказал, что видел документы коллег только на бумаге.

Другие сотрудники ФСБ, которых вызвал суд, на заседание не пришли. Из-за ответов ведомства следует, что оперативник Бондарев в командировке, а пензенские следователи болеют.

Завтра заседание продолжится.



* организация запрещена в России