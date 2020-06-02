Полиция Москвы задержала больше 20 человек, протестующих против полицейского насилия

Серия одиночных пикетов возле здания главка МВД на Петровке продолжается уже несколько дней.

Задержания у Петровки, 38 начались вечером: полицейские стали заталкивать в автозаки активистов, вышедших протестовать против насилия со стороны силовиков. Среди задержанных оказались пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин, представитель правозащитного проекта «Правовая инициатива» Ксения Бабич, а также некоторые их соратники. Задержанных доставили в отделения полиции по районам Тверской и Замоскворечье. Некоторых уже успели отпустить, сообщает портал «ОВД Инфо».

Инициатором одиночных пикетов было «Гражданское общество» — движение объявило о проведении акции после громкого убийства бойцами Нацгвардии жителя Екатеринбурга Владимира Таушканова, которого заподозрили в краже обоев из магазина. Как уточняет интернет-издание «Медуза», среди задержанных также есть те, кто вышел на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Акции в его защиту продолжались на Петровке на протяжении нескольких дней.

Пикеты против произвола силовиков также проходят в Екатеринбурге.