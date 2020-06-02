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21:32, 02 июня 2020

Более 9 млн долларов собрано в поддержку семьи афроамериканца Флойда,погибшего после жестокого задержания полицией США

Более 9 миллионов долларов собрано в поддержку семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жестокого задержания полицией США. Сбор средств открыл его брат, пожертвования сделали 350 тысяч человек. Деньги планируется направить на покрытие похоронных расходов, оказание психологической помощи близким и затрат, связанных с судами. Часть средств передадут детям погибшего.



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