Уже свыше 20 человек задержаны на пикетах против полицейского насилия, которые проходят у здания МВД на Петровке

Уже свыше 20 человек задержаны на пикетах против полицейского насилия, которые проходят этим вечером у здания МВД на Петровке. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа». По данным портала «ОВД-Инфо», задержанных везут в ОВД «Тверской». Адвокат проекта Дмитрий Захватов сообщил, что его не пускают внутрь, у его подзащитной изъяли телефон. Акция началась на следующий день после убийства росгвардейцами жителя Екатеринбурга, которого заподозрили в краже обоев.