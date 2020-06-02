В ДИТе Москвы опровергли слова главы ведомства о том, что заболевшие коронавирусом в Москве появились еще в январе

В департаменте информационных технологий Москвы опровергли слова главы ведомства о том, что первые заболевшие коронавирусом в Москве появились еще в январе. Эдуард Лысенко в интервью «Хабру» говорил, что «в середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса», — сообщили в пресс-службе департамента. Там подчеркнули, что первый официальный случай коронавируса в столице был зафиксирован в начале марта. Ранее в интервью Лысенко заявил, что в январе, когда Китай сделал первые объявления, COVID-19 был уже в Москве.