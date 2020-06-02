Росстат объяснил перенос публикации статистических данных на более позднее время удаленной работой многих сотрудников

Многие из них во время эпидемии коронавируса находятся на изоляции, — пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что российские власти сдвинули на вечер публикацию важных данных, чтобы привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими. Поздняя публикация, по мнению агентства, подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами.
2020-06-02T21:20:03+03:00
2020-06-02T21:20:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653667-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:20, 02 июня 2020
Загрузка комментариев...