Росстат объяснил перенос публикации статистических данных на более позднее время удаленной работой многих сотрудников

Многие из них во время эпидемии коронавируса находятся на изоляции, — пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что российские власти сдвинули на вечер публикацию важных данных, чтобы привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими. Поздняя публикация, по мнению агентства, подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами.