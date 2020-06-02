В Сенат США внесен законопроект с призывом продлить договор с РФ о сокращении стратегических наступательных вооружений

В Сенат США внесен законопроект с призывом немедленно продлить российско-американский договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Также он предусматривает ограничение возможностей американской администрации предпринимать какие-либо действия в нарушение договора в случае, если он не будет продлен. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного комитетом по иностранным делам. Соглашение действует до 5 февраля будущего года. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДСНВ из-за того, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.