В Сенат США внесен законопроект с призывом продлить договор с РФ о сокращении стратегических наступательных вооружений

В Сенат США внесен законопроект с призывом немедленно продлить российско-американский договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Также он предусматривает ограничение возможностей американской администрации предпринимать какие-либо действия в нарушение договора в случае, если он не будет продлен. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного комитетом по иностранным делам. Соглашение действует до 5 февраля будущего года. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДСНВ из-за того, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
2020-06-02T21:19:06+03:00
2020-06-02T21:19:12+03:00
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21:19, 02 июня 2020
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