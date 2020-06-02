Почти 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа». Акция проходит этим вечером у здания МВД на Петровке, 38. Поводом стало убийство росгвардейцами жителя Екатеринбурга, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев. Как сообщает портал ОВД-Инфо, задержанных отвезли в ОВД «Тверской», туда не пускают адвоката.

Тем временем, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту событий в Екатеринбурге. Об этом сообщил замглавы областного управления ведомства Максим Чалков. После безрезультатных переговоров сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автомат, после чего спецназ принял решение открыть огонь. В квартире у подозреваемого обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».