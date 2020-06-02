Количество политзаключенных в России за два года выросло в 2,4 раза – «Мемориал»

Количество политзаключенных в России за два года выросло в 2,4 раза и достигло 314 человек. Такие данные следуют из доклада «Политические репрессии и политзаключенные в России в 2018 2019 годах», который подготовил правозащитный центр «Мемориал». О чем рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра Сергей Давидис.

«В докладе, который мы сегодня опубликовали, анализируется разные аспекты ситуации с политическими репрессиями. Если говорить о количественной характеристике, то количество политзаключенных, внесенных в список «Мемориала», к началу 2018 и до конца 2019 выросла со 130 до 308 человек. На сегодняшний день это 314 человек», — сообщил он.

С.Давидис отметил, что подавляющее большинство политзаключенных — это люди, лишенные свободы по религиозным мотивам. «Этот рост происходит за счет преследования религиозных меньшинств, мирных мусульман по необоснованным обвинениям в терроризме, и обвиняемых в экстремистской деятельности последователей запрещенного в России культа свидетелей Иеговы*», — рассказал он.

Кроме того, в этот список политзэков добавляется число «преследований участников мирных протестных акций в Москве, Ингушетии и других местах, — добавил правозащитник.

Правозащитники обращают внимание на то, что во время «политических репрессий» нарушаются права граждан о запрете применения пыток, на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливый суд.

* организация запрещена в РФ