В ЦИКе объяснили невозможность агитировать за или против поправок в Конституцию тем,что закон этого не предусматривает

В Центризбиркоме объяснили невозможность агитировать за или против поправок в Конституцию тем, что закон о голосовании этого не предусматривает. Об этом сказала РБК член ЦИК Майя Гришина, комментируя просьба оппозиции выделить время и место в СМИ для проведения агитации. Письмо в Центризбирком с таким требовании направили организаторы компании «нет», выступающие против обнуления президентских сроков. Гришина подчеркнула, что еще не видела этого письма и обещала внимательно изучить доводы авторов.
2020-06-02T20:33:27+03:00
2020-06-02T20:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 02 июня 2020
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