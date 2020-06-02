В ЦИКе объяснили невозможность агитировать за или против поправок в Конституцию тем,что закон этого не предусматривает

В Центризбиркоме объяснили невозможность агитировать за или против поправок в Конституцию тем, что закон о голосовании этого не предусматривает. Об этом сказала РБК член ЦИК Майя Гришина, комментируя просьба оппозиции выделить время и место в СМИ для проведения агитации. Письмо в Центризбирком с таким требовании направили организаторы компании «нет», выступающие против обнуления президентских сроков. Гришина подчеркнула, что еще не видела этого письма и обещала внимательно изучить доводы авторов.