Эдуард Лысенко: Техрешения для борьбы с пандемией начали прорабатывать в Москве в середине января

UPD 21:00 «Информация о первых зараженных коронавирусом в Москве в середине января не соответствует действительности. В это время специалисты департамента информационных технологий (ДИТ) начали работать на техрешениями, которые могли быть использованы для борьбы с уже существующей пандемией», — сообщил ТАСС руководитель ДИТа Эдуард Лысенко.

Ранее «Медуза» со ссылкой на журналиста радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что Лысенко в интервью «Хабру» якобы сообщил о появлении вируса в столице в середине-конце января. Издание сообщило, что с этого момента из-за эпидемии коронавируса сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме с момента распространения COVID-19 в Москве.

«О пандемии коронавируса в Китае объявили в конце декабря. Несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом в России и Москве на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе. В связи с этим в середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с эпидемией коронавируса. Именно это имелось в виду в интервью «Хабру». Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта», — сказал Лысенко.

Первые зараженные коронавирусом появились в Москве еще в январе. Когда Китай сделал первое объявление, COVID-19 уже был здесь, — сказал в интервью порталу «Хабр» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Официально о первом россиянине с коронавирусом Роспотребнадзор сообщил 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся в Москве из Италии 23 февраля.