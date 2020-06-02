13 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Они проходят этим вечером у здания МВД на Петровке, 38. Акции начались после убийства росгвардейцами жителя Екатеринбурга, которого заподозрили в краже четырех рулонов обоев из магазина. Участники стояли с плакатами «Полиция убивает», «Моя полиция меня убьет» и просто с кусками обоев. Как рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин, находящихся с ним в автозаке людей полиция просит показать цифровые пропуска. Интернет-издание «МБХ медиа» отмечает, что среди задержанных есть те, кто вышел на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.