В Москве задержаны участники одиночных пикетов против полицейского произвола на Петровке, 38

В Москве во время одиночных пикетов против полицейского произвола на Петровке, 38 силовики задержали нескольких участников акции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», находящийся в автозаке пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин.

«Сегодня мы в 19.00 вышли на Петровку, 38 в одиночные пикеты с целью протеста против полицейского произвола. Мы хотим заявить, что полицейское насилие и в нашем городе происходит постоянно. Буквально сейчас при задержании на пикетах, одного из участников акции (Мищенко Дениса) впечатали буквально в автозак лицом, у него распух нос, ему рвали за волосы», — рассказал Егор.

По словам Е.Илюшкина, полицейские подошли через минуту после того, как участники «Гражданского общества» встали в одиночный пикет. «Менее чем через минуту подошли полицейские, без оснований задержали, при этом пропуски для передвижения по городу они спросили уже в автозаке. Думаю, что в будущем они будут оправдывать свои действия при задержании нарушением режима самоизоляции», — отметил он.

Сейчас задержаны пять человек, добавил Егор Илюшкин. Поводом для пикета стало убийство жителя Екатеринбурга бойцами Нацгвардии.