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20:03, 02 июня 2020

В Улан-Удэ до сих пор не достроили медицинский центр для пациентов с коронавирусом

В Улан-Удэ до сих пор не достроили медицинский центр для пациентов с коронавирусом, о завершении строительства которого в рекордные сроки ранее глава Бурятии рапортовал президенту. Депутат Хурала республики от КПРФ Баир Цыренов побывал там 30 мая и обнаружил, что госпиталь внутри еще не готов. На снятом им видео видно, что внутри еще идут строительные работы, монтируется оборудование. По его словам, после того, как он опубликовал видеоролик, ему поступила информация от одного из строителей о том, что сейчас на объекте ускоренно наводят внешний лоск – видимо, на днях будут давать опровержение, — предположил депутат.



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