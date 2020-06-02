В России впервые опубликован президентский указ, утверждающий основы госполитики в области ядерного сдерживания

Документ появился на официальном портал правовой информации. Ранее подобные указы были закрытыми. В документе отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение как крайнюю, вынужденную меру. В числе условий, при которых Москва может пойти на такой шаг – запуск баллистических ракет по территории России или ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, воздействие на политически важные или военные объекты и агрессия с применением обычного оружия, которая ставит под угрозу существование России как государства. Предыдущий аналогичный указ подписывал президент Дмитрий Медведев в 2010 году. Он был рассчитан на 10 лет.