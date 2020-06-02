Оргкомитет «Большой книги» объявил короткий список претендентов на Национальную литературную премию за 2020 год

В шорт-лист вошли 13 произведений. Среди претендентов Тимур Кибиров, Евгений Чижов, Александр Иличевский и Дина Рубина. Дата вручения премии за 2020 год пока не объявлена. В 2019 году имена обладателей первой, второй и третьей премий огласили в декабре.