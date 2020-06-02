Медиа-активы бизнесмена Евгения Пригожина понесли в прошлом году рекордные убытки

Их сумма насчитывает более 50 миллионов рублей. Такую информацию обнаружило интернет-издание «МБХ медиа» в финансовой отчетности «СПАРК-Интерфакс». До этого наихудшим показателем у компании был 2017 год. Тогда она завершила цикл с убытком почти в 5 миллионов рублей. В другие годы была зафиксирована прибыль.