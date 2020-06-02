В Мосгорсуде объявлен повторный конкурс на должность председателя

Полномочия действующей главы Ольга Егоровой истекают в октябре. Первоначально конкурс был объявлен в середине апреля, но он не состоялся из-за отсутствия кандидатов. Сама Егорова не стала в нем участвовать. Причиной отказа она не уточнила. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в судейском сообществе, в повторном конкурсе Егорова все-таки примет участие.