В Мосгорсуде объявлен повторный конкурс на должность председателя

Полномочия действующей главы Ольга Егоровой истекают в октябре. Первоначально конкурс был объявлен в середине апреля, но он не состоялся из-за отсутствия кандидатов. Сама Егорова не стала в нем участвовать. Причиной отказа она не уточнила. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в судейском сообществе, в повторном конкурсе Егорова все-таки примет участие.
2020-06-02T19:31:55+03:00
2020-06-02T19:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 02 июня 2020
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