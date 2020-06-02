На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Первым забрали пресс-секретаря движения «Гражданское общество» Егора Илюшкина. Именно эта организация ранее сегодня анонсировала одиночные пикеты. Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии. 27-летнего мужчину застрелили в его квартире после того, как он якобы украл несколько рулонов обоев из магазина. По словам его отца, молодой человек брызнул из газового баллончика в лицо силовику, когда к ним в квартиру выломали дверь.
2020-06-02T19:31:08+03:00
2020-06-02T19:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 02 июня 2020
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