Навальный нашел несоответствия в декларации самого богатого депутата МГД Шапошникова

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», как Фонд борьбы с коррупцией нашел несоответствия в декларации самого богатого депутата Мосгордумы Алексей Шапошникова.

По словам А.Навального, декларация депутата МГД А.Шапошникова от «Единой России» не соответствует действительности.

«Судя по новой декларации его доход составил почти 2 млрд рублей в год – это 30 млн долларов. Непонятно, откуда эти деньги взялись, если учесть, что у Шапошникова никакого бизнеса нет. Мы свое расследование начали еще прошлым летом перед выборами в МГД, когда выяснилось, что Шапошников внес 870 млн рублей «живыми деньгами», а не акциями или имуществом. И эти платежки мы видели, полученные из банка», — рассказал А.Навальный.

Политик отметил, что Шапошников на любые вопросы журналистов отказывался отвечать, откуда взялись данные суммы.

«Шапошников всегда отказывался отвечать на этот вопрос, но вынужден был ответить Егору Жукову в вашем эфире (радиостанции «Эхо Москвы»), что все суммы будут объяснены в опубликованной декларации. Получается в 2018 у него доход был 24 млн рублей, а уже в 2019 году председатель Мосгордумы задекларировал доход в размере 1,95 млрд рублей. Источник этих сумм необъясним», — рассказал политик

По мнению А.Навального, депутаты Мосгордумы «должны выдвинуть ему вотум недовария», и сам спикер «должен уйти в отставку». «Он должен немедленно уйти в отставку. Шапошников сам себя загнал в угол. Уровень борзоты у него зашкаливает, обратите внимание, как он вел себя в эфире («Эхо Москвы»). Надеюсь, что его коллеги в парламенте выдвинут ему вотум недоверия. И москвичи отреагируют на это, и не будут за него голосовать», — отметил он.