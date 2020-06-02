Число политзаключенных в России за последние годы резко выросло, утверждает правозащитный центр «Мемориал»

По его подсчетам, больше 300 человек лишены свободы за свои религиозные или политические взгляды.

За последние два года количество политзаключенных выросло почти в 2,5 раза и составило 314 человек. Большую часть из них преследуют «в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью». Об этом говорится в докладе общества «Мемориал». По подсчетам правозащитников, большая часть политзаключенных оказались в колониях или СИЗО по статьям об экстремистских и террористических преступлениях. Кроме того, распространены обвинения в хранении оружия или наркотиков, а также в государственной измене или насильственном захвате власти.

По мнению авторов доклада, для улучшения ситуации с политзаключенными нужно отменить целый ряд положений Уголовного кодекса, включая статьи о неоднократном нарушении правил проведения митингов, а также призывах к нарушению территориальной целостности России. Кроме того, необходимо пересмотреть законодательство в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом и расширить применение суда присяжных.

Ранее в Конгресс США был внесен законопроект в поддержку политзаключенных в России. Авторы документа требуют от Кремля скорейшего освобождения людей из списка, составленного «Мемориалом».