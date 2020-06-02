Движение «Гражданское общество» анонсировало пикеты против полицейского насилия

Они должны пройти после 19 часов у здания МВД по Москве на Петровке. Аналогичные акции уже начались в Екатеринбурге. Поводом стало убийство росгвардейцами молодого человека в уральской столице. Тем временем, в соцсетях запустили хэштеги против полицейского насилия. В топе твиттера держится хэштег #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение») созданный по аналогии с #BlackLivesMatter — американским движением, выступающим против полицейского насилия в отношении темнокожего населения. Российские пользователи рассказывают истории убитых силовиками россиян и требуют от властей реакции на произошедшее — хотя бы таких же неодобрительных заявлений, как по поводу действий американской полиции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее в Екатеринбурге. При этом, отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы» Максима Курникова, Песков отметил, что в нашей стране эта проблема «стоит не так остро».

Песков отметил, что в Кремле не видят параллелей между полицейским произволом в США и событиями в Екатеринбурге.