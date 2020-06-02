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Эксклюзив Эха 18:43, 02 июня 2020

По мнению главреда «Ад маргинем» участвовать в книжном фестивале в этом году довольно опасно из-за пандемии

Главный редактор издательства «Ад маргинем» Александр Иванов заявил, что в этом году издательство не будет участвовать в книжном фестивале на Красной площади в связи с пандемией. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», назвав мероприятие «потемкинскими деревнями».

«Участвовать не будем, потому что еще не вышли из карантина. Участие в фестивале и опасно, и рискованно. Мы довольно скептично относимся к этому мероприятию, но в то же время само оно достойно, чтобы жить и существовать в следующие годы. Мы предполагаем, что там опасно, и будет мало людей, и поэтому участие в фестивале довольно бессмысленно. Скорее всего это будет «потемкинская деревня», — сказал он.

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 6 по 8 июня у стен Кремля. Как сообщила пресс-служба мероприятия, москвичам и гостям столицы для посещения фестиваля необходимо заранее зарегистрироваться на сайте mos.ru, детей младше 7 и лиц старше 65 лет пускать не будут.



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