Евросоюз не поддерживает инициативу президента США о возвращении России к формату Большой Семерки

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на свое председательство в группе, не имеют прерогативы раздавать приглашения. Пока Москва не изменит свой курс, нельзя вернуться к формату G8. При этом Боррель подчеркнул, что международное сотрудничество сегодня важнее, чем когда-либо. На днях Дональд Трамп решил отложить саммит G7 из-за пандемии коронавируса как минимум до сентября и пригласить на него еще несколько государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Кореи и Индии. По мнению американского президента, Большая Семерка – это устаревшая группа и не отражает ситуации, происходящей в мире.