Следственный комитет рапортовал о предотвращении теракта в Чувашии

Там нашли тайник с самодельной взрывчаткой. Устройства обезвредили, на месте работает следственная группа совместно с МВД и ФСБ. Издание «Про Город» пишет, что тайник нашли в районе Новочебоксарска, силовики перекрыли дорогу, ведущую из города. Личности людей, имеющих отношение к тайнику, устанавливаются.
2020-06-02T18:32:00+03:00
2020-06-02T18:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 02 июня 2020
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