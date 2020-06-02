Следственный комитет рапортовал о предотвращении теракта в Чувашии

Там нашли тайник с самодельной взрывчаткой. Устройства обезвредили, на месте работает следственная группа совместно с МВД и ФСБ. Издание «Про Город» пишет, что тайник нашли в районе Новочебоксарска, силовики перекрыли дорогу, ведущую из города. Личности людей, имеющих отношение к тайнику, устанавливаются.