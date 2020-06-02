Движение «Гражданское общество» анонсировало пикеты против полицейского насилия

Они пройдут сегодня после 19 часов у здания МВД по Москве на Петровке, 38. Об этом говорится в твиттере организации. Поводом для этого стало убийство росгвардейцами жителя Екатеринбурга, укравшего в магазине несколько рулонов обоев. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.