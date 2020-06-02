Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное расписание первых восьми этапов сезона-2020

Все они пройдут в Европе.

Чемпионат мира в классе машин Ф-1 стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». Причем, в Австрии пройдут сразу два этапа. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Еще две гонки состоятся на «Сильверстоуне-арене» -Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1. После чего в календаре запланированы этапы в Испании, Бельгии и Италии.

В заявлении пресс-службы Первой Формула особо отмечено, что все восемь гонок пройдут без зрителей и при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, что восемь Гран-при — это минимальное количество этапов, которые должны пройти, чтобы чемпионат мира был признан состоявшимся. Впрочем, в руководстве Формулы рассчитывают, что на этом сезон не закончится. Оставшуюся часть календаря организаторы обещают опубликовать в ближайшее время.

Сезон в «Формуле-1» должен был стартовать в Австралии еще 15 марта. Но из-за распространения коронавируса этап был отменен. Позднее по той же причине не состоялось еще 9 гонок.