«Яндекс» и Сбербанк в ближайшее время объявят о разрыве совместных проектов, утверждает интернет-издание The Bell

Стороны приняли такое решение в том числе из-за обострившейся конкуренции.

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры об условиях разрыва, о котором объявят в ближайшие недели. Компании прекратят партнерство по двум совместным предприятиям: «Яндекс» выкупит у банка долю в «Яндекс.Маркете», а Сбербанк, напротив, получит акции IT-компании в «Яндекс.Деньгах».

Для того, чтобы стать единственным акционером «Яндекс.Маркета», компании придется заплатить Сбербанку десятки миллиардов рублей. Средства «Яндекс» планирует привлечь с помощью продажи до 5 процентов своих акций класса А, пишет The Bell. Принять участие в этих торгах может банк ВТБ.

Об ухудшении отношений «Яндекса» и Сбербанка сообщалось еще около года назад. Ситуация была связана с тем, что совместные проекты компаний начали пересекаться или конкурировать с самостоятельными. Официально стороны пока не подтвердили информацию о разрыве, но в «Яндексе» не исключают, что изменения в структуре владения совместными предприятиями возможны.

Ранее Сбербанку принадлежала так называемая «золотая акция» «Яндекса», которая дает право блокировать продажу более 25 процентов акций интернет-компании. В конце прошлого года она была передана самому «Яндексу».