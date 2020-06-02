Михаил Мишустин: Восстановление экономики России после коронавируса обойдется в пять триллионов рублей

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он представил президенту план выхода из кризиса.
Президент Путин дал правительству две недели на уточнение ряда параметров плана. Он должен начать выполняться с 1-го июля.
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Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он представил президенту план выхода из кризиса.
Президент Путин дал правительству две недели на уточнение ряда параметров плана. Он должен начать выполняться с 1-го июля.