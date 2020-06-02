Перед началом президентства ФРГ в Европейском совете канцлер Ангела Меркель отказалась продолжать линию «стратегического партнерства» в отношениях между ЕС и Россией.

Ангела Меркель заявила в своей речи в фонде имени Конрада Аденауэра, что необходимо ограничить цель отношений Евросоюза и России уровнем мирного сосуществования. Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт подчеркнул, что Меркель назвала как проблемы в действиях Москвы, так и области, в которых Евросоюз нуждается в России при урегулировании международных конфликтов. Необходимо, однако, ясно обозначать, в чем Москва нарушила международное право, подчеркнул Зайберт. При этом он указал на кибератаки и пропагандистские кампании со стороны России в европейских странах.

МИД ФРГ отметил, что хакерское нападение на бундестаг в 2015 году и убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе прошлого года однозначно указывают на действия российских государственных органов в Германии. Представительница дипведомства подчеркнула, что до сих пор российская сторона не внесла никакого существенного вклада в прояснение обстоятельств убийства.

Министерство юстиции ФРГ в ответе на запрос депутата Левой партии заявило, что два ходатайства о помощи в расследовании, направленные берлинской прокуратурой в декабре прошлого года, российская сторона до сих пор оставила без ответа. Затем Москва лишь направила две просьбы о предоставлении дополнительной информации, которые Германское юридическое ведомство удовлетворило в феврале. Расследование убийства продолжается.

ФРГ прилагает усилия для внесения граждан России, подозреваемых в кибератаке на бундестаг, в санкционные списки Евросоюза. Германское правительства оставляет за собой возможность принять дальнейшие меры.