Якутский городской суд направил на принудительное стационарное лечение Александра Габышева

Якутский городской суд по заявлению психоневрологического диспансера направил на принудительное стационарное лечение Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином. Об этом сообщает организация «Правозащита Открытки». Сроки госпитализации не установлены, врачи утверждают, что шаман страдает переоценкой своей личности и опасен для окружающих. Год назад Габышев пешком направился из Якутии в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Путина. Осенью в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали и он был вынужден прервать поход. Экспертиза признала его невменяемым.



Между тем, мэр Якутска Сардана Авксентьева выступила в поддержку Габышева. При этом она подчеркнула, что как мэр не имеет права и полномочий вмешиваться в деятельность учреждений здравоохранения, полиции и судов.