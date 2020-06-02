МВД просит установить административный надзор в отношении Варвары Карауловой

Она была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»* (*запрещена в РФ) и освобождена условно-досрочно. Административный иск консульский суд Москвы рассмотрит 4 июня, — сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, уведомление происходило путем¬¬ телефонного звонка из местного ОВД. Административный иск и копия адвокатам не вручались, это является нарушением.