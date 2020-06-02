Утверждена процедура голосования по поправкам в конституцию

Отдельно разработаны рекомендации безопасности в рамках противодействия заражению коронавирусом.

Проголосовать по поправкам в конституцию можно в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Это решено сделать, чтобы разграничить потоки людей и не создавать ситуация, когда одновременно на участке будет много голосующих. Избирательные урны при этом решено опечатывать каждый вечер, а присутствие наблюдателей ЦИК обещает обеспечить везде. Шесть дней предварительного голосования предшествуют основному, который объявлен выходным.

В рамках противодействия коронавирусу в связи с голосованием в особых условиях для избирательных комиссий подготовлены рекомендации по охране здоровья. В перечень обязательных мер и средств защиты входит измерение температуры перед входом на участок, наличие одноразовых масок и перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек. Кроме того, подготовят дезинфицирующие коврики и разметку социального дистанцирования. Об особых мерах сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Паспорта россиян при голосовании по конституции будут проверять бесконтактно. По прогнозу Центризбиркома, количество голосующих на участке не должно превышать 8-12 человек в час.

Отводка:

За границей планируют организовать 250 участков для голосования по конституции.