6 июня на Красной площади должен открыться книжный фестиваль

В Роспотребнадзоре Би-Би-Си сообщили, что разработаны серьезные меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции. Среди них установка тепловизоров на входе и строжайший запрет на посещение фестиваля без масок и перчаток. Кроме того, предлагается посещение по двухчасовым сеансам по предварительной регистрации на сайте mos.ru. QR-коды с регистрацией будут проверять у посетителей на входе. Между тем, по состоянию на 2 июня, от участия на фестивале «Красная площадь» отказались более десяти независимых издательств. Они опасаются за здоровье сотрудников и посетителей.

Писатель Дмитрий Быков рассказал в эфире «Эха Москвы», что примет участие в фестивале, но признался, что испытывает при этом двойственные чувства.

Подготовка к фестивалю ведется в ускоренном темпе. При этом на сайте до сих пор нет программы.