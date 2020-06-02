Сергей Шойгу: Российская армия начинает подготовку к параду в честь 75-летия Победы

Российская армия начинает подготовку к параду в честь 75-летия Победы, — сообщил сегодня министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу добавил, что на парад на Красной площади приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств.

В российской армии с начала эпидемии выявлено 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, вспышек коронавируса в частях удалось избежать.

Во время репетиции парада за расчетами будут закреплены медицинские бригады. Тестировать на коронавирус участников парада будут не реже трех раз в неделю, — сообщил главком сухопутных войск Олег Салюков. По его словам, предусмотрена и санитарная обработка, в том числе места проведения тренировок в Алабине. Перед репетициями и накануне парада подразделения химзащиты проведут дезинфекцию подъездных путей к Красной площади.