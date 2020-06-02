Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны. Авторы письма обращают внимание на нарушение прямого приказа министра. К письму прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержаний на Петровке, 38.

Среди задержанных были журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они подали заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия полицейских на предмет превышения должностных полномочий и воспрепятствованию журналистской деятельности, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Федор Сирош.

В ходе одиночных пикетов на Петровке были задержаны несколько десятков человек. Пикетчики протестовали против ареста журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.