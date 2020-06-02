Президент США призывает губернаторов активнее использовать силы национальной гвардии для борьбы с протестующими

Массовое недовольство американцев вызвала смерть темнокожего, который погиб от рук полицейского.

Комендантский час, который введен в ряде регионов и городов, судя по всему, дал нужный властям результат. Новостей о беспорядках, столкновениях с полицией и мародерах стало заметно меньше. Губернатор Миннесоты хвастается, что на улицах уже вторую ночь подряд царят безопасность и порядок. Добровольцы из штата Вашингтон тем временем вышли на улицу, чтобы убрать следы беспорядков.

В социальные сети мгновенно попадают различные случаи проявления насилия и грабежей. Так в Чикаго толпа американцев на ходу ограбила поезд, выбрасывая из него технику и другие товары. Полиция Миннеаполиса выясняет подробности инцидента, в результате которого водитель бензовоза с украинским именем Богдан Вечорко протаранил толпу манифестантов. Его взяли под стражу.

New York Times критикует Трампа за позирование с библией в руках на фоне так называемой «церкви президентов» возле Белого дома. Издание утверждает, что из-за фотосессии собравшихся рядом с администрацией на мирный протест закидали световыми гранатами и слезоточивым газом. Мэр столицы назвала эти действия силовиков позором.

Журналисты вновь жалуются на полицию. О препятствии профессиональной деятельности и применении спецредств говорят сотрудники агентства Sputnik. Избиение оператора телеканала из Австралии комментирует премьер страны и просит разобраться в ситуации. О недопустимости угроз журналистам говорил сегодня глава МИД ФРГ.

Тяжелая ситуация в Нью-Йорке. За ночь там задержали более 200 человек. По данным местной прессы, из одного только магазина часовой фирмы Rolex грабители унесли товаров на 2 с лишним миллиона долларов. Продлевая комендантский час, мэр Билл де Блазио заметил, что в протестах есть сила мощь. В то же время он осудждает тех, кто срывается в насилие под покровом ночи. Не обошлось без задержаний во время протестов в других городах, в том числе в Атланте.

Акция солидарности с афроамериканцами набирает популярность в социальных сетях. Звезды шоу-бизнеса, актеры и общественные деятели публикуют на своих страницах черный фон и подпись на английском «жизни черных важны». Этот хэштег уже поддержали более 10 миллионов человек.

По данным CNN, полиция Миннеаполиса регулярно практикует прием, от которого погиб Джордж Флойд. Силовики наступают на шею задержанным, от чего они зачастую теряют сознание.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести войска в города и штаты, где происходят беспорядки.

Трамп также пригрозил тюремными сроками зачинщикам беспорядков.

Тем временем, некоторые губернаторы против привлечения войск к подавлению беспорядков. На это обращают внимание американские СМИ.

Сайт Голоса Америки сообщает, что отряды государственных правоохранителей и полиции более двух десятков штатов, где происходят уличные беспорядки, усилены 17-ю тысячами служащих Национальной гвардии. Начиная с минувшего понедельника общее число нацгвардейцев, включая мобилизованных на внутренние задачи, в том числе, охрану южных границ, борьбу с лесными пожарами, наводнениями и защиту национального кибер-пространства достигло исторически рекордной цифры — 67 тысяч человек, пишет издание.

Национальная гвардия, поясняет Голос Америки, представлена гражданскими лицами, которые служат в армии и авиации по совместительству, как вольнонаемные. Помимо миссий государственного уровня, они могут привлекаться на службу и губернаторами штатов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как ураганы, землетрясения или народные волнения. Нацгвардия может быть также задействована и президентом для решения государственных задач, таких, как например, противодействие терроризму на Ближнем Востоке. В настоящее время число гвардейцев, которые могут быть использованы в исполнение миссий общенационального масштаба значительно превосходит цифру в 51 тысяч человек, призванных 15 лет назад на борьбу с последствиями урагана Катрина.

Что касается действующих военнослужащих американской армии, как особо подчеркивает автор публикации, на сегодняшний день ни один из них не был использован в противодействии нынешним уличным протестам. В соответствии с т.наз. Законом о восстании от 1807 года нескольким тысячам военных полицейских с трех армейских военных баз главой Пентагона дано распоряжение быть готовыми дислоцироваться в охваченный беспорядками штат Минессота – если о такой помощи их попросит здешний губернатор. В обозримом историческом прошлом, последний раз действующая армия использовалась при подавлении массовых беспорядков 1992 года в Лос-Анджелесе, напоминает Голос Америки.

Как сообщают местные информагентства, в столицу Филадельфии для восстановления общественного порядка накануне прибыли несколько сотен служащих Национальной гвардии.

Европа поддержала право американцев на мирный протест и осудила насилие, в том числе со стороны полиции. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. По его мнению, смерть Джорджа Флойда стала явным превышением служебных полномочий. ЕС осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает Америку объединиться, чтобы залечить раны, — подчеркнул дипломат.

В США грубо нарушаются права журналистов, которые освещают беспорядки. С таким заявлением выступил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В Кремле считают неверным проводить параллели между событиями в США и российскими проблемами. Так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы».

Песков добавил, что в Кремле не располагают подробностями происшествия в Екатеринбурге.