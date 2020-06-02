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18:14, 02 июня 2020

СК начал проверку гибели жителя Екатеринбурга, которого в ходе штурма квартиры застрелили сотрудники Росгвардии

Следственный комитет начал проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, которого в ходе штурма квартиры застрелили сотрудники Росгвардии. В ведомстве заявили, что мужчина, которого заподозрили в краже обоев, угрожал силовикам, пытавшимся его задержать.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 27-летнего Владимира Таушанкова. В ведомстве отметили, что по итогам проверки будет дана объективная правовая оценка ситуации. Что произошло 31 мая до конца не ясноо. В Росгвардии прокомментировали инцидент только сегодня – там обратили внимание на то, что молодой человек ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. В воскресенье он совершил не какое-то мелкое преступление, а разбойное нападение на магазин, угрожал ножом персоналу, а потом оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались задержать его дома. В Росгвардии утверждают, что подозреваемый выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику, а когда прибыл спецназ, цитата, «держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы и вел себя агрессивно». Привлечение отца молодого человека к переговорам не принесло результатов. В итоге было принято решение открыть огонь. В квартире нашли сумку с ножами и арбалетом. У отца мужчины другая версия событий – порталу E1.ru он рассказал, что силовики попросили его приехать к сыну и убедить открыть дверь. Молодой человек пустил отца в квартиру и рассказал, что обои он купил, а после этого за ним погнались какие-то люди. Как выяснилось, это была охрана магазина. По словам мужчины, сын был сильно расстроен, они вместе находились в комнате долгое время, а когда в квартиру начали ломиться, молодой человек вышел в коридор с ножом, которым резал обои, и, видимо, баллончиком. Мужчина утверждает, что силовики сразу начали стрелять, они не стали вызывать скорую, когда молодой человек был еще жив. Между тем его мать опровергла заявление Росгвардии о его судимости. Она утверждает, что у него никогда даже приводов в полицию не было.

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В магазине подтвердили, что молодой человек украл обои, вел себя неадекватно и напал на продавца и службу безопасности.

В связи с проведением спецоперации в Екатеринбурге запрос в Следственный комитет направила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Мерзлякова добавила, что это происшествие вызывает обеспокоенность с учетом готовящихся изменений в закон о полиции, который дает полицейским дополнительные полномочия.

Опасения уполномоченного по правам человека Свердловской области беспочвенны. Такое мнение в эфире «Эха» высказал зампред думского комитета по безопасности Эрнест Валеев.

По словам Валеева, закон о полиции поможет бороться с преступностью.



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