«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

О том, что ведущая российская IT-компания и крупнейший банк страны ведут такие переговоры, сообщает издание The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели. Представитель «Яндекса» сказал РБК, что компания рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях. В Сбербанке ответили, что не комментируют рыночные слухи.

Сейчас банку и «Яндексу» принадлежат по 45% «Яндекс.Маркета», еще 10% находится во владении менеджмента. В сервисе «Яндекс.Деньги» банку принадлежит 75%, а «Яндексу — 25%.