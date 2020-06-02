Главные редакторы «Эха Москвы» и «Новой газеты» Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков. Письмо направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. К нему прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные 28 мая на Петровке, 38. Ранее комментируя этот снимок интернет-изданию «МБХ медиа» один из полицейских предположил, что это фотошоп.
2020-06-02T17:33:15+03:00
2020-06-02T17:33:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653519-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 02 июня 2020
Загрузка комментариев...