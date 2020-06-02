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17:01, 02 июня 2020

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту убийства росгвардейцами жителя Екатеринбурга

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. По версии следствия, сотрудники СОБРа применили огнестрельное оружие при задержании мужчины, незадолго до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров.

В результате полученных ранений подозреваемый скончался на месте. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, погибший был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В магазине он угрожал ножом персоналу. Прибывшим к нему по месту жительства полицейским мужчина оказал сопротивление — выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автомат, после чего спецназ принял решение открыть огонь.

Росгвардия превысила свои полномочия, когда застрелила человека, подозреваемого в краже обоев, считает политик Евгений Ройзман.

Евгений Ройзман считает, что человек, которого застрелили, находился под воздействием наркотиков.
В квартире у подозреваемого обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



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