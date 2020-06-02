Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий

Такие данные озвучил глава Министерства труда Антон Котяков. По его словам, в настоящее время соискатели оказались в непростых условиях. По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных превысило 2 миллиона человек. В министерстве считают, что сложнее всего ситуация будет складываться в третьем квартале этого года, а потом начнет стабилизироваться.

Согласно прогнозам Boston Consulting Group, в ближайшие несколько лет на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса без работы может остаться до трети населения планеты. При этом во Всемирном банке не исключают, что в условиях крайней нищеты рискуюьт оказаться порядка 60 миллионов человек.