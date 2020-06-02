Министерство экономического развития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости и ценных бумаг. С проектом постановления ознакомилось издание РБК, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Он уточнил, что перечень не окончательный, над ним будут работать не дольше чем до января будущего года. О каких объемах инвестиций или стоимости недвижимости идет речь, не уточняется.
2020-06-02T16:35:40+03:00
2020-06-02T16:35:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653475-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 02 июня 2020
Загрузка комментариев...