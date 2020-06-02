Министерство экономического развития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости и ценных бумаг. С проектом постановления ознакомилось издание РБК, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Он уточнил, что перечень не окончательный, над ним будут работать не дольше чем до января будущего года. О каких объемах инвестиций или стоимости недвижимости идет речь, не уточняется.