Кинотетры в России начнут открываться в середине июля, музеи в июне, а театры и концертные залы — осенью

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, должно быть обеспечено строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты и дистанцирование. Отдельная рассадка не будет распространяться на членов семьи или тех, кто проживает вместе.
2020-06-02T16:34:05+03:00
2020-06-02T16:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 02 июня 2020
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