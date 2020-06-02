Кинотетры в России начнут открываться в середине июля, музеи в июне, а театры и концертные залы — осенью

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, должно быть обеспечено строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты и дистанцирование. Отдельная рассадка не будет распространяться на членов семьи или тех, кто проживает вместе.